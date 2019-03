À disposição na Libertadores, Deyverson se diz ansioso para voltar

Às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, em sua estreia na fase de grupos da Copa Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Junior Barranquilla, no Estádio Metropolitano Roberto Melendez. Pivô de uma confusão no último Derby, o atacante Deyverson pode enfim voltar a campo após quase deixar o clube para atuar no futebol chinês.

“Estou na expectativa para jogar logo. Quero muito ajudar o Palmeiras e estou ansioso para estar o mais rápido possível nos jogos. Espero dar o melhor em campo e corresponder a toda confiança que meus companheiros, a torcida do Palmeiras e a comissão técnica depositaram em mim”, afirmou o atacante.

Autor do gol que definiu o título brasileiro em 2018, Deyverson iniciou o ano em alta com a torcida e chegou a marcar contra o Botafogo-SP. No clássico contra o Corinthians, porém, ele substituiu Borja no segundo tempo e acabou expulso por cuspir no corintiano Richard.

O novo caso de indisciplina deixou Deyverson em xeque no Palmeiras. Disposto a negociar o atacante, o clube chegou a encaminhar uma transferência para o chinês Shenzen que poderia render até 15 milhões de euros, possibilidade que agradou muitos torcedores. O atleta, no entanto, preferiu ficar.

Pela cusparada no corintiano Richard, Deyverson foi punido com seis jogos de suspensão pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP) no Campeonato Paulista, dos quais já cumpriu quatro. Na Copa Libertadores, no entanto, o atleta pode atuar normalmente.

Escalado como titular por Felipão nas últimas partidas, Borja atravessava fase ruim, mas voltou a marcar no triunfo contra o Ituano. Para o jogo contra o Junior Barranquilla, além de Deyverson, o técnico pode usar Arthur Cabral, que ainda não estreou pelo Palmeiras.