Após curtir Carnaval, Felipão faz treino fechado no Palmeiras

O técnico Luiz Felipe Scolari, do Palmeiras, dirigiu um treino fechado à imprensa neste sábado, dia seguinte à sua visita ao Sambódromo do Anhembi, onde acompanhou os desfiles das escolas de samba de São Paulo.

O time alviverde se prepara para a estreia na Copa Libertadores, na próxima quarta-feira, na Colômbia, contra o Junior Barranquilla. Na noite desta sexta, Felipão foi curtir o Carnaval no camarote da FAM, empresa da conselheira e patrocinadora Leila Pereira.

A atividade desta manhã ocorreu com os portões da Academia de Futebol fechados. O Verdão divulgou algumas imagens do treino, e nelas é possível ver que Dudu foi a campo. O atacante também esteve no Anhembi durante a última noite.

O meio-campista Moisés, desfalque na vitória sobre o Ituano por causa de uma pancada na perna direita, também apareceu em uma das fotografias divulgadas. Já Gustavo Scarpa não figurou em nenhuma das imagens – o meia se recupera de um entorse no tornozelo esquerdo.

