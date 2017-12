Após chegada sem alarde, Willian e Keno se destacam entre reforços

Em uma temporada decepcionante para o Palmeiras, a maioria de suas contratações de peso ficou abaixo do esperado. Curiosamente, os atacantes Willian e Keno, trazidos sem alarde, se destacaram entre os 14 reforços do clube patrocinado pela Crefisa em 2017.

Contratado após passagem pelo Cruzeiro, Willian foi o artilheiro do Palmeiras no ano ao marcar um total de 17 gols em 53 partidas, apesar de ser atrapalhado por duas lesões. Versátil, o jogador de 31 anos de idade atuou tanto centralizado no comando de ataque quanto pelas pontas.

“Acredito que 2018 deve ser melhor do que 2017. Temos tudo para conseguir um grande ano. O clube fez boas contratações, mantendo boa parte do elenco. Então, isso facilita para o Roger (Machado, técnico). Que possamos fazer uma boa pré-temporada e ter um ano vitorioso”, disse Willian ao Fox Sports.

Keno, que veio do rebaixado Santa Cruz, chegou ao Palmeiras de forma ainda mais discreta. Em sua primeira experiência por um clube de ponta, o veloz atacante de 28 anos anotou 11 gols em 54 jogos, ganhando uma posição entre os titulares na reta final do Campeonato Brasileiro.

Por outro lado, estrelas como Alejandro Guerra e Miguel Borja, campeões continentais pelo Atlético Nacional em 2016, ficaram abaixo do esperado. Assim como o meio-campista Bruno Henrique, o zagueiro Luan e o lateral esquerdo Michel Bastos, incapazes de se firmar entre os titulares.

O volante Felipe Melo caiu nas graças da torcida, mas teve sua temporada comprometida por um desentendimento com o técnico Cuca. Em um episódio que abalou todo o elenco, o atleta ficou afastado entre o fim de julho e o começo de setembro.

Outros reforços contratados pelo Palmeiras para a temporada pouco jogaram, casos dos meio-campistas Hyoran (sete jogos) e Raphael Veiga (22 jogos) e do zagueiro Antônio Carlos (nove jogos). Os dois primeiros ainda podem ser utilizados pelo clube alviverde como moeda de troca em eventuais negociações.

Para a temporada de 2018, o Palmeiras já acertou com o goleiro Weverton (Atlético-PR), o lateral esquerdo Diogo Barbosa (Cruzeiro), o zagueiro Emerson Santos (Botafogo) e o meia Lucas Lima (Santos). Todos serão comandados pelo técnico Roger Machado.