Após ano discreto, volante do Palmeiras tem sondagem do Barça

O jovem volante Matheus Fernandes viveu uma temporada apenas discreta pelo Palmeiras em 2019. Ainda assim, recentemente, o meio-campista de 21 anos recebeu uma sondagem do Barcelona, clube que já havia demonstrado interesse por seus serviços.

Revelado pelo Botafogo, Matheus Fernandes estreou como profissional em 2016 e foi contratado pelo Palmeiras no final de 2018, com vínculo até dezembro de 2023. Apesar do status de promessa, ele disputou apenas 12 partidas no ano passado e marcou um gol.

Então jogador do Botafogo, o meio-campista chamou a atenção do Barcelona em julho de 2017, ainda no começo de sua trajetória como atleta profissional. O clube catalão, atento aos jovens talentos das principais ligas pelo mundo, voltou a sondar o volante.

Além de Matheus Fernandes, o Palmeiras tem no elenco os volantes Bruno Henrique, Felipe Melo, Gabriel Menino, Jean, Patrick de Paula e Ramires. Para 2020, o clube deseja evitar a sobreposição de muitos atletas da mesma posição, o que aumenta a chance de um meio-campista ser negociado.

Interessado em saber mais sobre Matheus Fernandes, o Barcelona mantém boa relação com o Palmeiras. Na gestão do presidente Maurício Galiotte, por exemplo, o clube alviverde emprestou o jovem meia Vitinho e vendeu o zagueiro colombiano Yerry Mina ao clube espanhol.

O Palmeiras deseja trabalhar com um elenco de 30 jogadores e, sem o mesmo poderio financeiro, tem na venda de jogadores uma de suas fontes de receita. Entre os nomes que podem sair, além de Matheus Fernandes, estão o lateral Victor Luis, os meio-campistas Hyoran e Gustavo Scarpa e os atacantes Carlos Eduardo e Deyverson.