Após agosto de sucesso, Palmeiras inicia série de três jogos em casa

Sob o comando de Luiz Felipe Scolari, o Palmeiras teve um desempenho bem-sucedido nos nove jogos disputados em um movimentado mês de agosto. Vindo de um triunfo sobre a Chapecoense, alcançado já em setembro, o time alviverde inicia diante do Atlético-PR uma série de três partidas consecutivas no Allianz Parque.

Em agosto, mês de seu aniversário, o Palmeiras acumulou cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota. O time alviverde eliminou o Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil e bateu o Cerro Porteño nas oitavas da Libertadores. No Campeonato Brasileiro, permaneceu invicto.

“Realmente, foi um mês maravilhoso para todos. Mudou a comissão técnica, veio o Felipão e a gente assimilou muito bem. Ele tem dado chance a todos e isso gera uma competitividade bacana. Quem entra, quer ficar. Quem sai, sabe que tem que continuar trabalhando”, disse o goleiro Weverton, embalado como titular.

“O grupo está bastante unido. Sempre que ficamos no hotel, temos conversado. Com certeza, quando você ganha, o ambiente é melhor. Sabemos da dificuldade e praticamente todo o elenco vem sendo usado. Esperamos manter esse padrão de jogo e continuar bem em todas as competições”, completou o goleiro.

A série de partidas em casa começa às 21 horas (de Brasília) desta quarta-feira, contra o Alético-PR, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 16 horas de domingo, o time alviverde encara o Corinthians, pela 24ª rodada. Às 21h45 da quarta seguinte, o rival é o Cruzeiro, já pela semifinal da Copa do Brasil.

Suspensos, o zagueiro Luan, o lateral esquerdo Diogo Barbosa e o atacante Hyoran são desfalques certos para o confronto com o Atlético-PR. Pensando na Copa do Brasil, Felipão já adiantou que planeja escalar um time alternativo no clássico contra o Corinthians.

Veja a série de jogos disputados pelo Palmeiras em agosto:

30/08/2018 – Palmeiras 0 x 1 Cerro Porteño (Copa Libertadores)

26/08/2018 – Internacional 0 x 0 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

22/08/2018 – Palmeiras 2 x 0 Botafogo (Campeonato Brasileiro)

19/08/2018 – Vitória 0 x 3 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

16/08/2018 – Palmeiras 1 x 0 Bahia (Copa do Brasil)

12/08/2018 – Palmeiras 1 x 0 Vasco da Gama (Campeonato Brasileiro)

09/08/2018 – Cerro Porteño 0 x 2 Palmeiras (Copa Libertadores)

05/08/2018 – América-MG 0 x 0 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

02/08/2018 – Bahia 0 x 0 Palmeiras (Copa do Brasil)

Veja os próximos desafios do Palmeiras no Allianz Parque:

05/09/2018 – Palmeiras x Atlético-PR (Campeonato Brasileiro)

09/09/2018 – Palmeiras x Corinthians (Campeonato Brasileiro)

12/09/2018 – Palmeiras x Cruzeiro (Copa do Brasil)