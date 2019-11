Após 1º gol no ano, Lucas Lima toma amarelo e fica fora do Derby

Lucas Lima foi um dos protagonistas da vitória palmeirense sobre o Vasco, alcançada na noite desta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Após marcar em São Januário seu primeiro gol na temporada, o meia acabou advertido com o terceiro cartão amarelo e virou desfalque para o Derby.

Logo aos 11 minutos da etapa inicial, Lucas Lima recebeu de Matheus Fernandes e tentou duas vezes diante de Fernando Miguel para inaugurar o marcador no Rio de Janeiro. Em sua 38ª partida na temporada, o meia enfim conseguiu balançar as redes – curiosamente, de pé direito.

Escalado como titular por Mano Menezes na equipe alternativa armada para enfrentar o Vasco, Lucas Lima foi trocado por Raphael Veiga no segundo tempo. Antes, porém, o meia acabou advertido com seu terceiro cartão amarelo pelo confuso árbitro Rafael Traci.

Sem Lucas Lima, o Palmeiras volta a campo para encarar o arquirrival Corinthians às 19 horas (de Brasília) deste sábado, no Estádio do Pacaembu. O centroavante Luiz Adriano, novamente com dores na parte posterior da coxa direita, é dúvida e o volante Felipe Melo segue suspenso.

Por outro lado, o goleiro Weverton, os laterais Diogo Barbosa e Marcos Rocha, o zagueiro Vitor Hugo, o volante Bruno Henrique e o meia Gustavo Scarpa estarão descansados para o Derby, já que foram poupados por Mano Menezes diante do Vasco.

Com 66 pontos ganhos em 31 partidas, o Palmeiras atualmente ocupa o segundo lugar do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, líder com 71, ainda disputa o clássico contra o ameaçado Botafogo às 20 horas desta quinta-feira, no Estádio do Engenhão.