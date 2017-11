Apoiado por grupo e técnico, Borja é 3º artilheiro do Palmeiras no ano

O colombiano Miguel Borja renasceu nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Apoiado pelo técnico interino Alberto Valentim e pelos companheiros de elenco, o centroavante ocupa o terceiro lugar isolado na lista dos artilheiros do Palmeiras na temporada.

Contratado com status de astro após brilhar pelo Atlético Nacional, Borja passou 17 partidas consecutivas sem balançar as redes. O colombiano finalmente encerrou o longo jejum ao marcar um golaço contra a Ponte Preta, com direito a chapéu no goleiro Aranha.

Escalado como titular no lugar do lesionado Willian diante do Grêmio, Borja teve papel satisfatório em Porto Alegre. Diante do Cruzeiro, o centroavante colombiano brilhou com dois gols e ainda teve mais um anulado de maneira duvidosa pelo árbitro Héber Roberto Lopes.

Com três gols nos últimos três jogos do Palmeiras, Borja acumula um total de 10 na temporada, atrás apenas de Willian (17) e Dudu (13). Levando em conta somente o Campeonato Brasileiro, Willian (7) é o goleador alviverde, seguido por Borja (6) e Dudu (6). Os badalados Paolo Guerrero (6) e Lucas Pratto (7) estão por perto na lista.

A recente evolução do colombiano com a camisa do Palmeiras está associada ao trabalho de Alberto Valentim, que procura armar situações para explorar as potencialidades do centroavante. O apoio dos outros jogadores também vem sendo decisivo.

“Estamos realmente felizes pelo Borja. Nunca largamos ele de lado, pelo contrário. Vem fazendo gols e nos ajudando. Mostrou vontade para roubar uma bola que parecia perdida e quase saiu gol nosso. Procuramos sempre ajudar a todos e é assim que se faz um grupo unido”, disse o lateral esquerdo Egídio.

Às 17 horas (de Brasília) deste domingo, pela 32º rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Corinthians, na arena de Itaquera. Em um duelo com ares de decisão no torneio nacional, Miguel Borja tentará marcar seu primeiro gol em um Derby.

Veja os artilheiros do Palmeiras na temporada:

Willian: 17 gols em 49 jogos

Dudu: 13 gols em 46 jogos

Borja: 10 gols em 40 jogos

Keno: 8 gols em 47 jogos

Roger Guedes: 8 gols em 49 jogos