Apesar do empate amargo, Jailson quebra nova marca no Palmeiras

Engana-se quem acredita que nenhum palmeirense pôde comemorar nesta quinta-feira. Apesar do gosto amargo do empate do Palmeiras contra o Linense, o goleiro Jailson pôde celebrar mais uma marca importante alcançada com a camisa do Palestra.

O atual camisa 42 chegou à sua 28º atuação sem saber o que é perder, igualando Emerson Leão, que entre 06/10/1974 e 12/03/1975 permaneceu por 28 jogos sem ser derrotado no arco palestrino – esta é a quarta maior sequência invicta dentre goleiros.

As outras três pertencem a Velloso (29 jogos invictos entre 23/01/1996 e 07/05/1996), novamente Leão (34 jogos entre 04/04/1973 e 18/11/1973) e, outra vez, o próprio Leão (42 jogos entre 05/12/1971 e 07/09/1972).

“A gente sabia que seria jogo difícil. Temos que mostrar humildade sempre, porque não vai chegar e ganhar de qualquer jeito. Não deu para ganhar, mas somamos um pontinho. Foi um momento feliz dele (Adalberto, no primeiro gol do Linense), mas a equipe está de parabéns. Não vamos ganhar todas, pelo menos somamos um pontinho”, disse o goleiro.

Com o empate, o Palmeiras chegou a 19 pontos em 21 possíveis. Lidera o Gupo C com folga – tem nove pontos a mais do que o São Bento. Já o Linense, com cinco pontos, ainda é sério candidato ao rebaixamento – só o São Caetano, com quatro, tem campanha pior. Na próxima rodada, o Palmeiras encara a Ponte Preta, domingo, em Campinas, às 19h30 (de Brasília). Já o Linense recebe o Novorizontino na segunda-feira, às 20h.

