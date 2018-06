Antônio elogia rival, mas diz: “Temos que ganhar de qualquer jeito”

O Palmeiras sabe que o São Paulo é um bom time, mas precisa vencê-lo de qualquer maneira neste sábado, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque. A fala é do zagueiro Antônio Carlos, que abriu caminho para a vitória alviverde no último Choque-Rei disputado na Arena.

“Eu marcando gols ou não, a gente tem que ganhar de qualquer jeito. Espero que eu ajude meus companheiros lá atrás e, se der, na frente. Mas vitória, com gol de quem for, para mim já está de bom tamanho”, afirmou o defensor.

O Palmeiras sustenta um tabu de ter vencido todos os jogos disputados contra o Tricolor no novo Palestra. Nos seis clássicos disputados, foram 18 gols marcados pelo Verdão e apenas três pelo São Paulo. Mesmo assim, Antônio Carlos não vê um favorito no duelo.

“É um clássico, não tem favorito. Temos que trabalhar bastante para reverter a nossa situação. A gente vai focado, sabemos da importância do jogo, sabemos que o São Paulo também é um bom time”, completou.

O Palmeiras vem de três partidas sem vitórias – empate contra América-MG (Copa do Brasil) e derrotas para Sport e Cruzeiro (Campeonato Brasileiro) – o que aumentou a pressão sobre os palestrinos.

Claro que as críticas ao Roger não são justas. A gente vem fazendo um ótimo trabalho desde o começo do ano. Chegamos na final do Paulista, fomos primeiros na Libertadores e classificamos na Copa do Brasil. Os números dizem coisas boas sobre o professor Roger e sobre nosso elenco. Estamos três jogos sem vencer, mas espero que a gente possa fazer um ótimo jogo”, finalizou.