Antônio Carlos segue linha de rival: “Deixa o favoritismo com eles”

Nesta quarta-feira, o Palmeiras encara o Novorizontino, pela volta das quartas de final do Campeonato Paulista, às 21h45 (de Brasília), no Allianz Parque. No entanto, o rival Corinthians foi assunto na entrevista coletiva de Antônio Carlos, nesta terça, na Academia de Futebol.

Nesta manhã, o volante Gabriel, ex-Verdão, foi questionado se o Palmeiras, líder geral do Estadual, é o favorito ao título e o melhor time do país. “Não concordo, pois somos os atuais campeões paulistas e brasileiros. Para mim, somos a melhor equipe do Brasil. Muitos podem dizer outra coisa, mas eu não mudo”.

Seguindo a mesma linha de 2016, quando o Palmeiras afirmou durante toda a reta final do Campeonato Brasileiro que lutava apenas pelo G4, Antônio Carlos não quis entrar em polêmicas, mas deixou claro que o Alviverde está confiante na busca pelo título paulista, conquistado pela última vez em 2008.

“Eles foram campeões, então vamos deixar favoritismo para os outros. A gente vai quietinho, trabalhando pelas beiradas, e tenho certeza de que vamos chegar. É fazer o que o Roger pede para dar muita alegria ao torcedor”.

“Hoje não tem um favorito no Brasil. Todo mundo está trabalhando, se dedicando. Não tratamos como favorito. Estamos trabalhando para fazer um jogo melhor que o outro. Evoluir a cada jogo para dar orgulho para a torcida. Temos de trabalhar, nos dedicar”, completou.

Antônio Carlos tem sido titular neste início de temporada e chega referendado por dois gols importantes na fase de grupos, nos clássicos contra Santos e São Paulo. No total, o defensor soma 21 partidas pelo Verdpa (12 em 2018).