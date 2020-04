Antônio Carlos se emociona ao falar sobre o Palmeiras e deseja retornar ao clube

Antônio Carlos chegou ao Palmeiras em 2017, quando foi indicado por Eduardo Baptista, que foi seu treinador na Ponte Preta. O zagueiro viveu bons momentos pelo Verdão, inclusive sagrando-se campeão brasileiro em 2018, porém perdeu espaço na última temporada e foi emprestado ao Orlando City, dos Estados Unidos.

Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, Antônio Carlos se declarou para o Alviverde, apontando o clube como o grande responsável pela mudança de patamar de sua carreira. O zagueiro não esconde que tem o desejo de retornar ao Verdão em algum momento.

“O Palmeiras abriu a porta para grandes coisas na minha vida, onde eu aprendi e evoluí demais. Consegui grandes amizades e grandes jogadores me ensinaram muitas coisas. É uma parte muito feliz da minha vida. Vou levar o Palmeiras para sempre no meu coração, sou um torcedor agora. Fico muito feliz em falar do Palmeiras e me emociono, porque foi um grande divisor de águas da minha carreira, cresci muito e ganhei um título muito importante”, afirmou Antônio Carlos.

“Eu tenho o objetivo de retornar, não sei se depois do empréstimo aqui. Também quero ir à Europa, jogar em grandes clubes europeus. Vou trabalhar para poder conquistar grandes coisas na minha vida”, completou.

Mesmo nos Estados Unidos, Antônio Carlos permanece assistindo aos jogos do Palmeiras. O defensor elogiou o trabalho realizado por Luxemburgo e acredita que teria espaço na atual equipe do Verdão.

“O time está indo muito bem, tenho acompanhado as partidas. O professor Vanderlei está fazendo um grande trabalho, assim como toda a equipe, estão se ajudando como sempre fizemos. Teria lugar no time, acho que fui muito bem em 2018, quando fomos campeões e joguei a maioria dos jogos, então teria lugar sim”, finalizou.

Antônio Carlos está emprestado ao Orlando City até o final desta temporada e ainda possui vínculo junto ao Palmeiras até junho de 2023. Pelo Alviverde, o zagueiro disputou 86 partidas e marcou três gols.