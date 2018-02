Antônio Carlos revê o Mirassol e celebra bom momento do Palmeiras

Antônio Carlos teve pouquíssimas oportunidades no Palmeiras em 2017 – foram apenas oito partidas, sendo cinco como titular. Uma destas, aconteceu justamente contra o Mirassol, adversário deste sábado, pelo Campeonato Paulista.

“Agora é outra partida. Os times mudaram bastante. Sabemos que será um jogo difícil, agora na casa deles. Mas, com muito respeito ao rival vamos fazer de tudo para voltarmos de lá com mais uma vitória”, afirmou o defensor, lembrando a vitória por 2 a 0 em 2017.

Os triunfos, aliás, são as únicas semelhanças no futebol de Antônio Carlos em relação ao último ano. Nesta temporada, o zagueiro foi titular nas cinco primeiras partidas sob o comando de Roger Machado, conquistando 100% de aproveitamento.

“Os bons resultados são frutos do ótimo trabalho que estamos realizando coletivamente através dos treinos que são dados pelo professor Roger. Mesmo com a pré-temporada curta, o time está bem fisicamente. Estamos confiantes num grande 2018 pelo Palmeiras e com muita humildade e trabalho atingiremos os nossos objetivos”, declarou o atleta.

Com 245 passes certos, Antonio Carlos é o líder desse quesito no elenco palmeirense neste Paulistão. O zagueiro faz questão de dividir os méritos do bom aproveitamento nos passes.

“Essa liderança que eu estou tendo nos passes certos do Palmeiras representa que os trabalhos feitos pelo professor Roger Machado estão me ajudando muito. Vou continuar nesse processo de evolução, ganhando confiança, para a cada jogo melhorar nesse fundamento e em outros que são importantes para um defensor. Consequentemente indo bem nesses quesitos estarei ajudando os meus companheiros”, finalizou.

