Antônio Carlos faz declaração de amor ao Palmeiras

A tarde desta quarta-feira no Palmeiras começou com declarações de amor. Em entrevista coletiva na Academia de Futebol, antes do treino, o zagueiro Antônio Carlos foi questionado sobre a sensação de vestir uma camisa tão pesada e em uma fase tão importante das competições em disputa, Brasileiro e Libertadores. A resposta com certeza agradou aos torcedores.

“Quando vocês (jornalistas) estiverem ali embaixo, olhando para a felicidade que eu tenho trabalhando nesse clube, vai ficar tudo claro. Desde a primeira vez que eu entrei aqui foi uma felicidade imensa, uma conquista. Eu trabalho aqui como se fosse o último dia da minha vida. O sorriso no meu rosto deixa bem claro o quanto eu amo esse clube. É pouco tempo, mas eu amo esse clube”, afirmou o defensor.

Tonhão, como é chamado pelos companheiros, vive a melhor fase da sua carreira no clube que ama. De toda a linha defensiva, o zagueiro é o único que iniciou a temporada como titular e segue desta maneira. Evolução enorme e que surpreende ele mesmo, considerando que defensor sequer sabia se continuaria no clube ao final do último ano.

“Maturidade. Eu evolui bastante desde o ano passado. Eu dou muito mais importância para os meus companheiros que me ajudaram bastante. Dudu, Moisés, Edu, um cara sensacional, multicampeão. Não só o Felipão, mas os professores que passaram aqui antes. A evolução foi muito grande, não vou dizer que não estou surpreso, porque estou sim”.

“Continuar trabalhando, focado e concentrado para que eu possa continuar dando meu máximo pela nossa equipe, pelo Palmeiras. Para que no final do ano, todo esse trabalho e essa felicidade tenha recompensas”, finalizou.