Antônio Carlos comemora título brasileiro e exalta ano positivo

A um jogo do fim da temporada e prestes a receber a taça de campeão brasileiro na partida do próximo domingo, contra o Vitória, no Allianz Parque, pela última rodada da competição nacional, Antônio Carlos resume 2018 como um ano “bastante positivo”, tanto no aspecto individual quanto coletivo. Titular em muitos jogos do Palmeiras formando dupla de zaga com Edu Dracena, o camisa 25 teve os melhores números de sua carreira.

“Estou muito feliz por tudo que aconteceu. Foi um ano bastante positivo para mim, tive sequência e consegui mostrar meu futebol. Tanto coletivamente quanto individualmente, foi uma temporada de ótimos resultados. Todos esses números positivos são fruto de muito trabalho. Não só eu, mas como todo o grupo, se dedicou intensamente ao Palmeiras. Disputamos quatro grandes competições e lutamos pelo título em todas, foram mais de 50 jogos, muitas viagens e concentrações. Agora com o ano chegando ao fim, não tenho dúvida que tudo valeu a pena”, disse o zagueiro.

Veja também: Clima descontraído marca reapresentação do Palmeiras após o título

Em sua segunda temporada consecutiva com a camisa Alviverde, Antônio Carlos teve um aproveitamento superior a 66%. Em 53 jogos pelo Palmeiras, a maior marca do defensor em um único ano, foram 31 vitórias, 13 empates e apenas 9 derrotas. Além disso, das vezes que entrou em campo, em 24 delas terminou sem ser vazado e ainda marcou três gols, igualando seu ano mais artilheiro.

Presente em 21 das 37 rodadas do Campeonato Brasileiro disputadas até o último domingo, quando o Palmeiras se sagrou decacampeão brasileiro ao vencer o Vasco em São Januário, o camisa 25 fez questão de exaltar o feito e o tamanho de uma conquista do nível da competição nacional de pontos corridos. No domingo, o time comandado por Luiz Felipe Scolari se despede da temporada enfrentando o Vitória.

“Já comemoramos bastante e vamos comemorar ainda mais, com certeza. Não é todo dia que você é campeão brasileiro, é uma conquista muito importante para qualquer jogador e, para mim, não seria diferente. Nosso grupo é merecedor, foi uma temporada intensa e fomos abençoados com esse título no fim do ano. Ainda temos mais um jogo pela frente, mas esse com certeza foi o melhor ano da minha carreira”, finalizou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com