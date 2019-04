Antes do Brasileirão, CBF destaca e retrata Dudu como o “Gigante do Palmeiras”

Às vésperas do início do Campeonato Brasileiro, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) começa a promover a competição. Apontando destaques dos 20 clubes que disputarão a Série A, a entidade classificou Dudu como “O Gigante Palestrino”, com direito a uma arte ilustrando o jogador invadindo o Allianz parque.

“Eu já falei algumas vezes que recebi propostas muito boas para deixar o Palmeiras, tanto financeiramente como desportivamente, mas resolvi ficar porque sou muito feliz no clube. Minha família está adaptada a São Paulo, meus filhos já são palmeirenses, sempre vão aos jogos e já têm seus amiguinhos aqui. O Palmeiras é a minha casa”, afirmou o camisa 7.

Dudu acumula números impressionantes pelo Maior Campeão do Brasil. São 246 jogos com a camisa alviverde e 58 gols marcados. É o maior artilheiro do clube neste século. No o Allianz Parque, é o jogador que mais atuou (106 partidas), que mais venceu (75 vitórias), mais fez gols (28) e líder de assistências (27).

“Sempre fui muito bem tratado aqui e só tenho a agradecer todo esse carinho. É claro que a galera também cobra, né, mas isso é normal. Temos muitos objetivos. Queremos conquistar o Brasileiro novamente, ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores”, completou.

Pelo Palmeiras, Dudu foi bicampeão brasileiro (2016 e 2018) e campeão da Copa do Brasil (2015). Ainda foi eleito o Craque do Brasileirão em 2016 e 2018. Também conquistou o Mundial Sub-20, em 2011, com a Seleção Brasileira, uma Série B pelo Coritiba (2010) e um Campeonato Mineiro com o Cruzeiro (2011).

“Toda conquista é especial, desde a base até o profissional. Sempre acho que a última é a mais importante, então vamos ficar com o decampeonato brasileiro do Palmeiras”.