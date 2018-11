Ansiedade é vista como obstáculo do Palmeiras na busca pelo deca

Precisando de apenas dois pontos para se sagrar o Campeão Brasileiro de 2018, o Palmeiras precisa superar poucos obstáculos para confirmar a sua conquista. O principal de empecilho na visão do elenco é passar pela ansiedade que o momento traz ao grupo alviverde.

“A gente fica ansioso, é normal. Temos que tirar isso de letra, deixar de lado quando os jogos começarem. Precisamos somar pontos nesses dois jogos para conquistarmos o título. É manter a tranquilidade, a cabeça no lugar. Temos cinco pontos na frente do segundo colocado. Sabemos que o Flamengo é uma grande equipe, mas eles que têm que torcer contra a gente. Agora é descansar e pensar no jogo contra o Vasco, que vai ser muito difícil”, avaliou o craque do time, Dudu.

Um dos pontos que podem auxiliar o Verdão na sua luta para superar essa ansiedade é o fato de que o time depende apenas de si mesmo para ser campeão. Com cinco pontos de vantagem sobre o Flamengo, a conquista é confirmada caso o time consiga vencer um de seus dois últimos compromissos no ano.

“Dependemos só de nós, de fazer nossa parte. Lutamos muito para ter essa distância de cinco pontos, mas podemos comemorar só quando nos tornarmos campeões mesmo. Agora é descansar, trabalhar e pensar no próximo jogo. Vamos com humildade e muito trabalho tentar ser campeão no próximo jogo”, declarou o meia Lucas Lima.

Uma boa prova de como essa ansiedade está viva no ambiente alviverde aconteceu na noite da última quarta, quando o time superou o América Mineiro no Allianz Parque. Em determinado momento da partida, quando o Verdão já goleava o seu rival, uma boa parte da torcida comemorou a notícia de que o Grêmio havia empatado o sue duelo contra o Flamengo no Rio de Janeiro, resultado que garantiria o título para o Palmeiras ainda naquela noite. No entanto, a notícia do gol dos gaúchos era falsa e a comemoração da torcida e dos próprios jogadores dentro do gramado acabou sendo em vão.

“Temos de manter a tranquilidade e fazer o nosso trabalho, porque só dependemos de nós. A gente viu a manifestação da torcida, mas nós jogadores sabemos que não é isso que nos daria o título. O resultado do outro jogo poderia nos dar o título, mas como dependemos só de nós é manter a calma e focar muito para fazermos um grande jogo no domingo”, completou Bruno Henrique.

Com 74 pontos, o Palmeiras espera acabar com essa ansiedade no próximo domingo, quando pode confirmar a conquista do decacampeonato nacional no caso de vencer o Vasco, em São Januário, para ser campeão. Existe a chance do título vir no domingo mesmo com um tropeço alviverde. Para isso, basta o Flamengo não derrotar o Cruzeiro no Mineirão.

