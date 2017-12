Animado com novo elenco, Willian aprova grupo da Libertadores

O atacante Willian está animado com a formação do elenco palmeirense para 2018. Um dos protagonistas do time na temporada, o jogador aprovou o grupo do clube alviverde na próxima edição da Copa Libertadores, completado por Boca Juniors, Alianza Lima e um adversário vindo da seletiva.

“São times competitivos e lugares gostosos de jogar. Tenho certeza que o elenco está feliz, mesmo sabendo das dificuldades. Temos totais condições de fazer uma boa primeira fase”, afirmou Willian ao Fox Sports. “Na Libertadores, acabamos encarando algumas viagens, a logística é bem difícil. Jogamos em campos que nem parecem ser de Libertadores”, completou.

Com o sonho de finalmente voltar a disputar o torneio continetal como protagonista, o Palmeiras já contratou o goleiro Weverton (Atlético-PR), o lateral esquerdo Diogo Barbosa (Cruzeiro), o zagueiro Emerson Santos (Botafogo) e o meia Lucas Lima (Santos), cenário que anima Willian.

“Nosso elenco é especular. Com esses reforços, vai fortalecer mais ainda e com a chegada de um grande treinador (Roger Machado) também. Temos tudo para fazer um ano vitorioso. Sabemos que vai ser muito difícil, mas temos muitas condições de alcançar títulos”, apostou.

Em sua estreia na edição de 2018 da Copa Libertadores, programada para as 21h30 (de Brasília) do dia 1º de março, o Palmeiras enfrenta o adversário vindo da seletiva, na condição de visitante. Questionado sobre favoritismo no torneio continental, Willian foi cauteloso.

“Favoritismo, a gente deixa para vocês, da imprensa. Sabemos que existem outros clubes de muita qualidade. Mas tenho certeza que vamos construir uma equipe competitiva e a nossa ambição é sempre conquistar títulos, até porque o Palmeiras é muito grande. Esse vai ser nosso foco”, explicou.

De férias, o elenco palmeirense se apresenta ao técnico Roger Machado na Academia de Futebol no próximo dia 3 de janeiro. A estreia do time defendido por Willian no Campeonato Paulista está marcada para 18 de janeiro, contra o Santo André, na condição de mandante.