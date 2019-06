Angulo comemora promoção no Palmeiras, mas prega pés no chão

Iván Angulo chegou ao Palmeiras em fevereiro por empréstimo até final do ano, mas se destacou atuando pela equipe sub-20 e em quatro meses fez com que o clube desembolsasse 3 milhões do dólares (quase R$ 12 milhões) ao Envigado, da Colômbia, para acertar sua contratação em definitivo. Além da permanência no Alviverde, o atacante colombiano comemorou no início da semana a promoção ao time principal.

Sem conter a empolgação, o jovem jogador de 20 anos celebrou a presença entre os profissionais, mas pregou pés no chão. “Estou muito contente. Trabalhei muito para isso, é um sonho que virou realidade. É apenas o primeiro dos muitos objetivos que tenho no clube e vou seguir trabalhando para alcançar todos”, disse à TV Palmeiras.

“As coisas aconteceram muito rápido para mim, mas tenho de manter os pés no chão. Estou apenas no começo, não ganhei nada ainda e vou trabalhar para seguir melhorando a cada dia”, completou.

Jogando pelo sub-20, Angulo atuou em apenas sete partidas, mas marcou três gols, todos pela Copa do Brasil da categoria, competição vencida pelo Verdão. O colombiano, no entanto, não jogou a grande decisão porque estava servindo seu país na disputa do Mundial, na Polônia, onde ajudou os cafeteros a chegarem ás quartas de final ao marcar um gol.

Angulo é o oitavo colombiano a vestir a camisa do Palmeiras. Antes dele apareceram Rincón (1994, 1996-1997), Lozano (1995), Asprilla (1999-2000), Muñoz (2001-2004 e 2006), Pablo Armero (2009-2010), Mina (2016-2017) e Borja (desde 2017).

“Falo para os meus amigos de Envigado que o Palmeiras é um clube muito grande e sensacional em todos os sentidos. Torço e desejo o melhor para que eles um dia cheguem onde estou hoje e é um orgulho servir de exemplo e inspiração para eles”, disse.

“É um orgulho ser mais um colombiano no Palmeiras. Quero escrever meu nome e fazer as mesmas coisas que os meus antecessores fizeram ou até superá-los”, finalizou.

