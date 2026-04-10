Garçom do Palmeiras no Brasileiro, Andreas Pereira celebra fase e projeta Derby: "Vamos para ganhar"

O meia Andreas Pereira se prepara com o restante do elenco do Palmeiras para o clássico de domingo contra o Corinthians. Garçom do clube na temporada, ele destacou o "peso especial" do jogo e celebrou a boa fase. Titular no time de Abel Ferreira, o atleta é o líder de assistências da equipe, com oito passes para gol.

"É um Derby, é sempre especial, e o jeito de a gente se preparar para esse jogo sempre é diferente, tem algo a mais. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, a gente sabe da qualidade deles também, mas a gente tem de focar no nosso trabalho, recuperar ao máximo possível e se preparar da melhor forma. Vamos lá para ganhar o jogo", projetou.

Andreas fez questão de dividir os méritos com o restante do elenco e com a comissão técnica comandada por Abel Ferreira. De acordo com o meia, o modelo de jogo adotado pelo Palmeiras potencializa seu desempenho em campo.

"O time me ajuda muito, qualquer passe que eu dou para frente ali pode sair um gol, então isso facilita muito para ter esses números. Fico muito feliz também pela tática da comissão técnica do Abel, me sinto muito à vontade e isso ajuda bastante também dentro de campo. E é isso, é continuar nesse ritmo, continuar com essas atuações e deixar o Palmeiras no nível mais alto possível", justificou.

Situação do Palmeiras

O Palmeiras é líder isolado do Campeonato Brasileiro e soma 25 pontos após 10 rodadas. O Verdão, que defende uma invencibilidade de seis jogos, tem cinco pontos a mais que o São Paulo, atual segundo colocado. Na quarta-feira, empatou por 1 a 1 com o Junior Barranquilla, na Colômbia, na estreia da Libertadores.

"É um momento muito importante que a gente está vivendo agora, é manter o ritmo que a gente está atingindo, recuperar todo mundo ao máximo possível e saber que todo mundo tem sua importância dentro do grupo. Todo mundo está jogando bem, fazendo seu trabalho bem feito e agora a gente tem de manter o nível, o que não é algo fácil", finalizou.

Próximos jogos do Palmeiras

Jogo : Corinthians x Palmeiras

: Corinthians x Palmeiras Competição : Campeonato Brasileiro (11ª rodada)

: Campeonato Brasileiro (11ª rodada) Data e horário : 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)