Análise: Palmeiras não aproveita expulsões, e repertório curto custa pontos no Derby

O Palmeiras perdeu dois pontos importantes na noite do último domingo, no clássico contra o Corinthians, que aconteceu na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). A equipe alviverde não soube aproveitar as duas expulsões no Timão e, mesmo jogando com dois a mais, não conseguiu furar a defesa e saiu com um 0 a 0 amargo na mala.

As equipes protagonizaram um primeiro tempo sem grandes chances. Naturalmente, o Corinthians teve mais posse na maior parte do primeiro tempo, embora não conseguisse transformar em chances. Contudo, esse cenário mudou aos 34 minutos, quando André foi expulso por fazer um gesto obsceno para Andreas Pereira.

A partir daí, o Verdão conseguiu ter mais a bola, mas também não foi efetivo. A equipe, então comandada pelo auxiliar João Martins, que substituiu o suspenso Abel Ferreira, passou a ocupar o campo ofensivo, mas faltou maior criatividade e variações de jogada para desbloquear a defesa corintiana.

O segundo tempo foi mais perigoso e o Palmeiras quase abriu o placar aos 20, com Allan, pelo lado do Verdão. Ele mandou uma bola perigosa na área e, se não fosse um milagre de Hugo Souza, Gabriel Paulista teria feito contra. Logo depois, o Corinthians perdeu mais um jogador. Dessa vez, Matheuzinho, por atingir o rosto de Flaco López com um soco.

Esperava-se, então, que os visitantes aproveitassem o momento e passassem a dominar o jogo. Mas não foi bem isso o que aconteceu. O Palmeiras até se manteve com a posse, criou mais, mas não anulou todas as chances do rival. Depois de um erro de passe no ataque, Yuri Alberto foi lançado sozinho e Carlos Miguel interveio com grande defesa. Flaco López e Andreas arriscaram, mas o goleiro corintiano também brilhou.

Só o controle do jogo não bastou. E, agora, com jogos importantes pela frente, o Palmeiras trabalha para aumentar o poder de decisão da equipe para matar um jogo quando necessário. O empate no Derby não compromete a campanha, mas acende um alerta.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Situação do Palmeiras

O Palmeiras, então, deixou, por ineficiência, escapar dois pontos, que poderiam colocar a equipe com oito pontos de vantagem na liderança para o segundo colocado, Flamengo. Com o empate no clássico, o Palmeiras segue na ponta, com 26 pontos, seis a mais que o vice-líder. Agora, a equipe vira a chave para a disputa da Copa Libertadores.

Próximo jogo do Palmeiras