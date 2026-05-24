Análise: Palmeiras aproveita expulsão e vence o Flamengo para aliviar pressão antes de "decisão"

O Palmeiras conquistou um resultado que parecia improvável no Maracanã, na noite do último sábado, ao vencer o Flamengo por 3 a 0 pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para isso, o Versão soube ser resiliente e aproveitar a vantagem após a expulsão de Carrascal aos 20 minutos do primeiro tempo.

Até o lance do cartão vermelho, o cenário foi difícil para o Palmeiras. Empurrado pela torcida e jogando em casa, o Flamengo começou melhor, controlando o ritmo de jogo e criando as melhores chances. O Palmeiras, por sua vez, com a mesma formação da derrota para o Cerro Porteño, tinha dificuldades de ficar com a bola e para sair jogando quando preciso.

Mas o cenário mudou com a expulsão de Carrascal, que acertou o rosto de Murilo com o pé alto e recebeu o cartão vermelho direto das mãos do árbitro Davi de Oliveira Lacerda. A partir daí, o Palmeiras precisou de uns instantes para encaixar seu jogo e passou a ter mais posse de bola. Antes de abrir o placar, até tomou alguns sustos do Flamengo, mas a defesa se portou bem e não foi vazada.

O Palmeiras soube aproveitar o espaço e abriu o placar aos 37 minutos. Marlon Freitas, que dominou o meio palmeirense, acionou Allan no contra-ataque, e o garoto serviu Flaco López. O argentino limpou a marcação de Léo Pereira, convocado pela Seleção Brasileira, e fez 1 a 0.

No segundo tempo, o time de Abel Ferreira selou a vitória. Com o Flamengo mais cansado, o Palmeiras foi efetivo nas transições e fez 2 a 0 com Allan. O camisa 40 puxou o contra-ataque desde o campo de defesa e acionou Arias na entrada da área. O colombiano arriscou o chute e carimbou a marcação. A bola sobrou para Allan, que mandou para o fundo do gol.

Paulinho, por fim, entrou aos 36 do segundo tempo e teve tempo de deixar o dele. O camisa 10 aproveitou o passe de Jefté, nos acréscimos, e estufou a rede depois de 329 dias.

Vantagem na liderança e alívio da pressão antes de "decisão"

Do lado do Palmeiras, o resultado tem uma importância ainda maior que os três pontos, que fizeram o Verdão chegar a 38 pontos e abrir sete de distância do Flamengo na liderança. A vitória chega em um momento de pressão sobre Abel Ferreira, o desempenho da equipe e resultados.

A vitória, portanto, alivia a pressão e dá mais tranquilidade ao elenco às vésperas de um duelo decisivo na Libertadores. Na quinta-feira, o Verdão enfrenta o Junior Barranquilla-COL, tentando conquistar uma vaga nas oitavas de final da competição. Para isso, basta um triunfo simples.

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