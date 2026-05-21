Análise: Palmeiras abusa de erros em jogo pouco inspirado e deixa vaga na Libertadores em aberto

O Palmeiras deixou cair uma invencibilidade de 17 jogos na temporada ao perder por 1 a 0 para o Cerro Porteño, na noite da última quarta-feira, em duelo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Embora defendesse uma sequência sem derrotas, a equipe de Abel Ferreira vinha tendo dificuldades para apresentar um futebol convincente.

Diante do time paraguaio, o Verdão teve uma atuação marcada por erros técnicos, pouca criatividade e dificuldades ofensivas. Castigado com a derrota, o Palmeiras vai para a última rodada precisando vencer para depender só de si por uma vaga nas oitavas de final.

Mesmo com maior posse de bola durante a maior parte do jogo, o time de Abel Ferreira pouco transformou esse domínio em chances claras. A equipe chegou a finalizar mais, mas esbarrou no velho erro: a falta de efetividade. Mais criativo no primeiro tempo, perdeu pelo menos três boas chances de abrir o marcador.

Sem conseguir sair na frente, o Palmeiras tomou um banho de água fria logo na volta do intervalo e viu o Cerro abrir o placar aos dois minutos, com Vegetti. Desorganizado em campo, o Palmeiras deixou o time paraguaio com bom espaço, principalmente pela lateral. Domínguez, então, serviu Vegetti na medida para o argentino colocar os visitantes na frente.

A igualdade no placar já não era ruim para o Cerro Porteño. A equipe paraguaia, portanto, soube administrar bem a partida para segurar o resultado e dificultou ainda mais a vida do Palmeiras, que quase não incomodou no segundo tempo. O time de Abel até pressionou nos minutos finais e, aos 35, Flaco López desperdiçou a chance de empatar em um cabeceio que passou raspando no travessão.

Vaga em aberto

Com o revés, o Palmeiras complicou sua situação na competição e chega pressionado para a última rodada. A derrota derrubou o Verdão da liderança para o segundo lugar, com oito pontos, dois a menos que o Cerro Porteño, que assumiu a ponta. Sporting Cristal, com seis, e Junior Barranquilla, com quatro, completam o grupo.

Próximos jogos

Jogo: Flamengo x Palmeiras

Competição: Campeonato Brasileiro (17ª rodada)

Data e hora: 23 de maio de 2026 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Jogo: Palmeiras x Junior Barranquilla

Competição: Copa Libertadores (6ª rodada)

Data e hora: 28 de maio de 2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

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