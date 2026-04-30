Análise: falta de eficácia e azar custam liderança do Palmeiras na Libertadores

O Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Cerro Porteño, resultado que tirou o Verdão da liderança do Grupo F da Libertadores. A equipe de Abel Ferreira caiu de rendimento ao longo dos 90 minutos e saiu com apenas um ponto do Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.

No início da partida, o Verdão apresentou dificuldades, errou passes com frequência e teve problemas para furar a defesa do Cerro Porteño. Aos poucos, porém, o time se encontrou em campo e passou a encaixar jogadas importantes. Flaco López parou em boa defesa de Martín Arias aos 27 minutos, em jogada de bola parada.

Allan poderia ter aberto o placar pouco depois, mas desperdiçou grande chance na cara do gol ao acertar o travessão. Naquele momento, o Palmeiras já era melhor na partida e só precisava balançar as redes para ganhar tranquilidade. O gol veio aos 32 minutos. Após boa trama entre Flaco López, Marlon Freitas e Allan, Jhon Arias apenas completou para o fundo do gol.

O segundo tempo mostrou um Palmeiras diferente, aparentemente satisfeito com o placar magro. O Cerro Porteño passou a pressionar em busca do empate e conseguiu a igualdade aos 26 minutos, em um lance de azar para o time brasileiro. Iturbe arriscou de fora da área, acertou a trave de Carlos Miguel, e a bola bateu no goleiro antes de entrar.

Abel Ferreira só promoveu mudanças após o gol sofrido, mas a equipe não teve grande resposta. O empate passou a servir ao time paraguaio, que conseguiu administrar o resultado. Nos acréscimos, Murilo teve uma chance clara após lançamento de Andreas, cabeceou e parou em milagre de Martín Arias. No rebote, Mauricio também não conseguiu marcar.

Apesar de não ser o ideal, o resultado mantém a sequência invicta do Palmeiras na temporada, que chegou a 12 jogos. Nos últimos compromissos, a equipe alviverde tem apresentado dificuldade para transformar o volume ofensivo em gols. Na maioria das vezes, porém, conseguiu as vitórias, o que amenizou a fragilidade.

Empate amargo e perda da liderança

Desta vez, o empate deixa um gosto amargo e deve incomodar jogadores e comissão técnica na busca por soluções para o problema nas próximas partidas, para que o resultado não saia caro. Com a igualdade, o Palmeiras caiu para a segunda colocação do Grupo F da Libertadores, com cinco pontos, um a menos que o líder Sporting Cristal-PER. O Cerro Porteño aparece em terceiro, com quatro pontos, enquanto o Junior Barranquilla-COL é o lanterna, com apenas um.

Próximo jogo

Jogo: Palmeiras x Santos

Competição: Campeonato Brasileiro (14ª rodada)

Data e horário: 2 de maio de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

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