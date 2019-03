Allianz Parque garante liberação para possível final do Paulista

O torcedor do Palmeiras pode ficar mais tranquilo: o Allianz Parque estará disponível em uma possível final do Campeonato Paulista. A assessoria de imprensa do estádio confirmou que a arena poderá ser usada, apesar de um evento no dia anterior à previsão do jogo de volta da decisão do Estadual.

A final do Paulistão deve ocorrer no domingo, dia 21 de abril. Anteriormente, a reportagem havia publicado que a partida aconteceria no dia 20. Nesta data, está previsto na arena o evento Star Wars in Concert, uma exibição do filme Uma Nova Esperança, junto com apresentação da orquestra sinfônica Villa Lobos, que irá reproduzir a trilha sonora do longa-metragem.

Mesmo considerando o evento no dia anterior ao jogo, a Gazeta Esportiva apurou com fontes ligadas ao clube que existia a preocupação de a eventual final não ocorrer na arena alviverde no domingo por conta da desmontagem do palco no local. O Allianz Parque, no entanto, garante que o procedimento é concluído em até 5h, será feito durante a madrugada e, portanto, a eventual decisão do título poderá ocorrer no estádio.

Os representantes da arena se baseiam, por exemplo, no último Choque-Rei que aconteceu na casa palestrina. No dia 1 de junho de 2018, Ivete Sangalo e Gilberto Gil se apresentaram no Allianz Parque e, no dia seguinte, o estádio esteve liberado para o confronto do Palmeiras contra o São Paulo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Atualmente, o Palmeiras tem a melhor campanha entre os semifinalistas do Paulistão. Se passar pelo São Paulo e permanecer com pontuação superior ao rival, o Verdão terá a vantagem de jogar como mandante na decisão.

Inicialmente, havia a expectativa de possíveis prejuízos ao campo em função da apresentação. No entanto, o evento será realizado no anfiteatro e o palco será desmontado na madrugada do dia 21.