Allianz Parque fecha com patrocinador que nomeará anel superior da Arena

O anel superior das arquibancadas do Allianz Parque agora se chama Pine. Nesta segunda-feira, foi anunciada a parceria entre o Banco Pine e a Arena palestrina, com duração de dois anos e possibilidade de renovação.

“Estamos muito satisfeitos com a parceria. Vamos nos aproximar do público proporcionando uma experiência diferenciada e inovadora numa das melhores arenas do mundo”, afirma Norberto Zaiet, do Pine.

A parceria ainda inclui camarotes exclusivos para o banco para ativação do relacionamento em jogos e shows, além da presença da marca em vídeos e comunicação visual nos corredores do Allianz Parque. A ação tem como objetivo dar maior visibilidade à marca e estreitar o relacionamento com todos os públicos, tanto pessoa física como empresas.

“Estamos muito felizes em darmos as boas-vindas ao Banco Pine, que se torna ao lado da Allianz e da Prevent Senior, um dos grandes patrocinadores do Allianz Parque. A chegada de mais um patrocinador, como o Banco Pine, é mais uma prova de que o modelo de negócios da arena é vencedor”, afirmou Rogério Dezembro, CEO da WTorre Entretenimento, empresa responsável pela gestão da arena.

Este é o terceiro contrato de patrocínio firmado pela WTorre para o Allianz Parque. Os outros são com a Allianz, dona dos naming rights da arena, e com a Prevent Senior.