Allianz Parque, casa do Palmeiras, recebe tecnologia de impedimento semiautomático

Casa do Palmeiras, o Allianz Parque recebeu, nos últimos dias, a tecnologia do impedimento semiautomático. Essa é uma novidade que a CBF planeja trazer para a sequência da atual edição do Campeonato Brasileiro.

De acordo com Davi Vale, coordenador do grupo de trabalho da arbitragem da CBF, cerca de 30 câmeras serão instaladas em pontos estratégicos do estádio. A tecnologia possui um sistema de processamento de imagens em tempo real, que serão enviadas à cabine do árbitro de vídeo.

"Esses celulares captam, em vídeo, tudo que está acontecendo no campo, e aí eles transformam esse vídeo em uma cópia digital, virtual, do jogo. Em tempo real, a gente consegue acompanhar o jogo em uma versão virtual, e é por isso que conseguimos determinar, precisamente, o quanto o jogador está impedimento, a centimetragem do impedimento, e mapear o que está acontecendo no campo", explicou Guilherme Buso, chefe da Genius Sports, empresa responsável pela implementação do impedimento semiautomático no Brasil, à TV Palmeiras.

"De forma automática, é possível saber a velocidade do chute ao gol, com que pé o jogador recebe a bola e faz o passe. Tudo isso está sendo mapeado de forma automática enquanto a partida acontece", complementou.

Semiautomático já! 👀 A casa do #MaiorCampeãoDoBrasil recebeu a implementação da nova tecnologia do VAR para checagem de impedimentos e a TV Palmeiras Sportingbet mostra como foi ➤ https://t.co/04KLukC94G pic.twitter.com/caCruPWfaL — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 9, 2026

A intenção com a instalação do equipamento é ajudar a arbitragem a deliberar corretamente em momentos críticos do jogo e acelerar o processo da tomada de decisão dentro de campo.

"Teremos uma tecnologia que vai apoiar a arbitragem. Esperamos que o nosso produto, o futebol brasileiro, melhore em linhas gerais. Queremos que a bola role por mais tempo, que o VAR tenha um tempo menor de atuação para tomar uma decisão, e essa tecnologia vai permitir isso. Para termos um futebol mais rápido, mais dinâmico", avaliou Davi Vale.

O sistema, entretanto, ainda não está em vigor no Allianz Parque. O estádio ainda ainda irá passar por testes finais, sem previsão para que a tecnologia comece a ser utilizada no local.

Outros estádios do Brasil também já contam com o equipamento instalado, como a Neo Química Arena, em São Paulo (SP); a Arena MRV, em Belo Horizonte (MG); São Januário, no Rio de Janeiro (RJ); Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS); Couto Pereira e Arena da Baixada, em Curitiba (PR); e o Maracanã, também no Rio, o único que já passou pelos testes finais.

Próximos jogos do Palmeiras

Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Palmeiras x Sporting Cristal-PER (segunda rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 16/04 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)