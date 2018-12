Executivo do Allianz evita polêmica com corintiano por “pneu deitado”

O diretor de marketing do Corinthians, Luis Paulo Rosenberg, recentemente fez declarações em tom provocativo sobre o Allianz Parque. Nesta terça-feira, Eduardo Rigotto, gerente geral da arena palmeirense, evitou entrar em polêmica com o dirigente do clube alvinegro.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Rosenberg chamou o Allianz Parque de “estádio da WTorre”, afirmou que o local parece “um pneu deitado” e provocou: “Você já viu alguma vez uma cantora que vem seminua ao Brasil fazer o Corinthians jogar no Pacaembu?”.

Questionado sobre as declarações do diretor de marketing corintiano, Eduardo Rigotto tratou de adotar uma postura diplomática. O gerente geral foi cauteloso ao comentar o assunto e procurou valorizar os resultados alcançados pela arena multiúso inaugurada no fim de 2014.

“Na realidade, a gente não mistura política com negócios e, no Allianz Parque, somos focados em negócios. Temos muito orgulho do que fizemos até aqui e vamos fazer ainda mais. Vamos ter números melhores pela frente”, declarou o executivo da arena.

Ao longo da temporada de 2018, o Palmeiras recorreu ao Estádio do Pacaembu para mandar seus jogos por conta da indisponibilidade do Allianz Parque em seis ocasiões. Na última partida do ano, o time alviverde pôde celebrar o título brasileiro dentro de casa.

“O passado dos últimos quatro anos fala por si só. Sabemos muito bem fazer esse tipo de gestão e temos orgulho de contar com o Palmeiras como nosso principal parceiro” disse Eduardo Rigotto pouco depois da cerimônia que conferiu o Selo de Acessibilidade Arquitetônica ao Allianz Parque.