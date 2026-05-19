Allan valoriza sequência do Palmeiras e aposta na força da torcida por vaga no mata-mata da Libertadores

Após cumprir suspensão no domingo, Allan deve voltar ao time titular do Palmeiras na noite desta quarta-feira para o jogo contra o Cerro Porteño, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O meio-campista valorizou a sequência invicta da equipe e destacou a força da torcida em casa para buscar uma vaga no mata-mata.

Allan recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Remo e precisou cumprir suspensão automática no empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, em duelo da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem ele, Felipe Anderson ganhou vaga entre os titulares, mas se lesionou e será baixa.

"Estou muito feliz por retornar. Todo atleta sabe o quanto é difícil ficar fora de jogos, então é muito importante estar apto a atuar de novo e fico feliz por estar de volta", disse.

Sequência importante

O Palmeiras defende uma invencibilidade de 17 jogos na temporada, somando jogos do Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Nesse período, são 19 vitórias e sete empates. A última derrota palmeirense foi contra o Vasco, no dia 12 de março, pela quinta rodada do Brasileirão.

"Estamos em uma sequência importante de partidas sem perder, a gente sabe do grupo que temos, do quanto somos unidos e do quanto trabalhamos no dia a dia para entregar o melhor para o Palmeiras. Espero que a gente possa seguir trabalhando bem e concluir uma boa temporada", seguiu.

Diante do Cerro Porteño, o Palmeiras volta a campo após quatro jogos. Foram três partidas fora de casa (Sporting Cristal, Remo e Jacuipense) e uma na Arena Crefisa Barueri. O último compromisso do Verdão no Allianz Parque foi a vitória contra o Santos, no dia 2 de maio.

"Bate uma saudade de jogar no nosso estádio, a gente sabe a atmosfera que a nossa torcida faz, sempre gritando e nos apoiando. Então vamos para lá para fazer um bom jogo e garantir mais uma vitória", finalizou.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Cerro Porteño

Competição: Copa Libertadores (5ª rodada)

Data e hora: 20 de maio de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP).

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