Algoz, elenco do San Lorenzo vale menos de um terço do plantel do Palmeiras

O investimento do Palmeiras não deu resultado diante do San Lorenzo, em duelo pela terceira rodada da Copa Libertadores da América. Mesmo com um elenco que vale o triplo do plantel argentino, o Verdão acabou derrotado por 1 a 0.

Segundo dados do Transfermarket, site especialista em avaliar o preço dos atletas, o Alviverde tem o elenco mais valioso de todo o torneio sul-americano (112,10 milhões de euros (R$ 485 milhões).

Entre os jogadores do Maior Campeão do Brasil, os mais valiosos são Dudu e Ricardo Goulart, avaliados em 15 milhões de euros (R$ 65 milhões) cada.

O San Lorenzo tem apenas o décimo elenco de maior valor na Libertadores. A equipe argentina está avaliada em 36,43 milhões de euros (R$ 157 milhões), menos de um terço do valor palestrino. O destaque principal é Nicolás Blandi, que vale 6 milhões de euros (R$ 26 milhões).

Os números, porém, não foram suficientes para o Palmeiras superar seu primeiro algoz nesta edição do torneio sul-americano. Com um triunfo pelo placar mínimo, El Ciclón conquistou sua terceira vitória no ano – em um período de 17 jogos, são apenas dois resultados positivos.

A vitória levou o San Lorenzo aos sete pontos no Grupo F, enquanto o Palmeiras, que estava com 100% de aproveitamento, ficou com seis. No domingo, o Alviverde volta suas atenções para a partida decisiva da semifinal do Campeonato Paulista, contra o São Paulo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. O primeiro duelo, no Morumbi, terminou sem gols e o tento como visitante não conta como critério de desempate para definir o finalista do Estadual.