Alex aponta diferencial do time de 99 e credita sucesso a Felipão

Presente no Allianz Parque nesta quinta-feira para receber uma homenagem dos 20 anos da conquista da Libertadores de 1999, o ex-meia e hoje comentarista Alex apontou o diferencial daquele Palmeiras campeão e elogiou a montagem de elenco feita por Felipão.

“Acho que o melhor time ganha. Óbvio que existem muitas coisas no meio do caminho, principalmente de bastidores, que contam muito na América do Sul, não só na Libertadores. Acredito que o diferencial de 1999 tenha sido a forma como o Felipão começa a montar o time. Ele começa a montar o time em 97, você vê hoje as pessoas comemoram sexto, sétimo lugar… nós fomos vices em 1997 e isso não garantiu nada para 1998. O Felipão batia muito na tecla de que, até o final do contrato dele, em 2000, nós seríamos campeões da América”, afirmou.

Alex também relembrou a trajetória do Palmeiras antes da disputa da Libertadores de 1999 e ressaltou que a mescla de perfis no elenco foi fundamental para a conquista intercontinental.

“Tivemos a felicidade de vencer em 1998 a Copa do Brasil, no mesmo ano, jogar a Mercosul e ganhar bem. Próprio Felipão tratou aquilo como aprendizado. Quando chegamos na Libertadores, já temos um grupo acostumado a jogar na América do Sul, os mais jovens com uma mínima experiência, os mais velhos com conhecimento do que o Felipão desejava… essa mescla toda fez com que o time crescesse durante a competição e vencesse”, completou o ex-jogador.

* Especial para a Gazeta Esportiva