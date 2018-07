Adversário do Palmeiras o apresenta como “o maior vencedor do país”

A Liga Alajuelense, da Costa Rica, irá enfrentar o “Maior Vencedor do Brasil”. Neste domingo, o Palmeiras enfrenta a equipe centro-americana às 14h (de Brasília), e os adversários do Verdão anunciaram o clube com bastante pompa para promover o amistoso.

“É um dos clubes mais importantes em nível mundial e o time brasileiro mais exitoso nacionalmente ao ser o que mais conquistou títulos locais e o único que chegou a ser primeiro lugar no ranking mundial de clubes da federação internacional de história e estatística de futebol (IFFHS)”, exalta o vídeo da Liga.

O Palmeiras segue treinando em dois períodos no Panamá e irá viajar para a Costa Rica apenas no próximo sábado, véspera da partida. Logo após o jogo, a delegação palestrina seguirá para São Paulo.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Alviverde volta a atuar no dia 19 deste mês, uma quarta-feira, diante do Santos, no Pacaembu. Para o clássico, Jailson, Luan, Moisés e Dudu estão suspensos.

