Ademir da Guia se encontra com Deyverson e o chama de craque

Deyverson está fora do jogo do Palmeiras desta quarta-feira, diante da Ponte Preta, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, mas segue com moral no clube. Antes do duelo, o centroavante se encontrou com Ademir da Guia e foi elogiado.

“Os craques se encontram antes do jogo.. sucesso na carreira”, afirmou o Divino, um dos maiores ídolos da história do Verdão e quem mais vestiu a camisa do clube.

Deyverson cumpriu seis jogos de suspensão no Campeonato Paulista por uma cusparada no corintiano Richard. Ele estaria livre para encarar a Macaca nesta noite, mas um estiramento na coxa o tirou do duelo.