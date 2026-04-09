Abel lamenta chances perdidas e ironiza VAR após empate do Palmeiras na estreia da Libertadores

O Palmeiras estreou na Libertadores com um empate por 1 a 1 contra o Junior Barranquilla na noite desta quarta-feira. Abel Ferreira analisou a partida e entendeu que, pelo volume criado na segunda etapa, sua equipe poderia ter saído com os três pontos do Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena (COL).

O treinador reconheceu a infração, mas alfinetou o uso do VAR pela Conmebol. Antes dos dez minutos do primeiro tempo, o VAR chamou o árbitro para revisar um pênalti, marcado a favor do Junior Barranquilla após disputa entre Mauricio e Rivas. Téo Gutierrez converteu e colocou os donos da casa na frente.

"Jogamos contra uma equipe agressiva, fresca, intensa, que entrou muito forte no jogo. Fez um gol nos primeiros minutos, um gol com uma infelicidade nossa. Viu-se claramente que o Mauricio quis tirar o pé, mas enfim, realmente há um contato", admitiu.

"Parece que neste ano o VAR vai funcionar e isso é bom. No ano passado, o VAR da Conmebol não funcionou e neste ano parece que vai funcionar. É uma coisa boa", alfinetou.

Assim como já foi citado pelo próprio treinador e pela presidente Leila Pereira, o Palmeiras entende que na final da Libertadores de 2025, contra o Flamengo, o VAR não foi bem utilizado após não solicitar a revisão de uma entrada de Pulgar em Bruno Fuchs.

Abel diz que Palmeiras poderia ter vencido

O Palmeiras acabou saindo atrás no placar aos nove minutos do primeiro tempo e teve dificuldades de criar perigo nos primeiros 45 minutos. Contudo, após mudanças no intervalo, voltou melhor para a segunda etapa, empatou o jogo e até teve chance de virar.

"Acho que o Junior Barranquilla entrou mais fresco, mais intenso, agressivo e pressionando. Mas acabou fazendo um gol em um pênalti que, na minha opinião, são lances que acontecem no futebol", avaliou.

"A diferença foi essa. Eles entraram melhor no jogo, aproveitaram bem o gol e depois acho que tomamos conta do jogo, criamos em um gramado muito difícil de se jogar, sobretudo para uma equipe que tem que propor. Mas pelas quantidades de arremates que tivemos, poderíamos ter saído daqui tranquilamente com os três pontos", seguiu.

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