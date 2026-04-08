Abel Ferreira é denunciado no STJD por expulsões em jogos contra São Paulo e Fluminense

O técnico Abel Ferreira foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por reclamações contra a arbitragem em dois confrontos deste Brasileirão. O primeiro ocorreu na quarta rodada, em fevereiro, quando o Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1. Já o segundo foi em março, na oitava rodada, quando o Alviverde venceu o São Paulo por 1 a 0.

Nos dois casos, Abel Ferreira foi denunciado no artigo 258, com o adicional do § 2º, II, no clássico contra o São Paulo. Assim, o lusitano pode pegar uma suspensão de um a 12 partidas. O julgamento acontece nesta quinta-feira, às 10h (de Brasília).

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Contra o Fluminense, Abel foi expulso ao término da partida por, segundo o árbitro Felipe Fernandes de Lima, "se dirigir à arbitragem de forma grosseira, gesticulando os braços e batendo palmas de forma irônica". No duelo com os cariocas, o treinador foi denunciado apenas com base no artigo 258, sem o adicional do parágrafo 2º.

Já no clássico contra o São Paulo, Abel Ferreira foi expulso aos 33 minutos do segundo tempo por "reclamar de forma insistente contra as decisões da arbitragem", segundo relato de Anderson Daronco. O árbitro da partida também acrescentou que o lusitano o ofendeu como "cagão" após o cartão vermelho.

O que diz o artigo em que Abel foi denunciado?

Art.258

§ 2º Constituem exemplos de atitudes contrárias à disciplina ou à

ética desportiva, para os fins deste artigo, sem prejuízo de outros:

II - desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões.

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