Abel vê Palmeiras pouco inspirado em derrota na Libertadores e reconhece: "Fizemos um jogo ruim"

O Palmeiras saiu vaiado do Allianz Parque após a derrota por 1 a 0 para o Cerro Porteño, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O técnico Abel Ferreira reconheceu que o time fez um "jogo ruim" e "pouco inspirado". Além disso, o treinador falou sobre a manifestação da torcida.

"O palmeirense e a torcida do Palmeiras são livres para se manifestarem da forma que quiserem. Falei várias vezes que, em função daquilo que seriam esses dois meses, o calendário, que íamos passar dificuldades, e é isso que está acontecendo com o Palmeiras e com outras equipes: muitas dificuldades, lesões de energia. E, portanto, hoje perdemos. Já não perdíamos há quanto tempo? 17 jogos. O torcedor e vocês são livres para ter a opinião que quiserem. Nós vamos continuar a trabalhar em cima daquilo que é este calendário, daquilo que são as nossas exigências. E reconhecer sim, que fizemos um jogo ruim", disse.

Além das vaias após o apito final, torcedores cobraram o time durante a partida, com gritos de "Ah, mas que saudade quando o Palmeiras jogava com vontade. Abel Ferreira admitiu que o Cerro Porteño demonstrou mais vontade que o Palmeiras, mas cobrou a falta de efetividade de sua equipe que, segundo ele, criou para marcar pelo menos um gol.

"Tem que reconhecer que, em termos de vontade, desempenho e agressividade, nosso adversário foi melhor do que nós. Isso foi notório em cada duelo que pudemos assistir. Na minha opinião, a responsabilidade máxima é sempre do treinador, mas, como vocês viram, acho que houve uma falta de inspiração, de algumas ações técnicas que nós não conseguimos criar mais oportunidades, acho que foi um jogo ruim, temos que assumir que foi um jogo ruim, mal jogado de uma equipe que já não perdia 17 jogos em casa, e como muitas outras equipes no Brasil, está sofrendo com o calendário e as viagens que têm. Não é só isso, não é só, mas é também isso, e das lesões que temos. Não é só, mas é também isso", analisou.

"Acho que fizemos uma primeira parte com dinâmica, com duas ou três oportunidades que conseguimos criar. Na segunda parte, acho que, com a quantidade de assobios (vaias), com a quebra de ritmo constantemente, com o gol sofrido no primeiro minuto, nos deixamos levar por esses assobios, pela intranquilidade e nos afastamos muito da bola. Algumas ações técnicas e algumas táticas não foram as melhores", admitiu.

"Mesmo não fazendo um bom jogo, tivemos oportunidades, pelo menos, para fazer um gol. Na segunda parte, tivemos uma clara e uma equipe com jogadores que têm o Palmeiras, tenho que fazer esse tipo de gols. Se não fizer, está sujeito ao que aconteceu quando o adversário faz um arremate ao gol, um gol, 1 a 0", seguiu.

Situação do Palmeiras na temporada

Com este resultado, o Palmeiras perdeu sua invencibilidade de 27 jogos como mandante na Libertadores, além da sequência de 17 partidas sem derrotas na temporada. Assim, o Verdão saiu da liderança do Grupo F e caiu para segundo lugar, com oito, sendo ultrapassado pelo Cerro Porteño, que soma dez pontos.

Agora, a equipe de Abel Ferreira vira a chave para a disputa do Campeonato Brasileiro e defende a liderança contra o vice-líder Flamengo.

Próximo jogo

Jogo: Flamengo x Palmeiras

Competição: Campeonato Brasileiro (17ª rodada)

Data e hora: 23 de maio de 2026 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

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