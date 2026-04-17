Abel analisa postura do Palmeiras após vitória e cobra: "Poderia ter resolvido na primeira parte"

O Palmeiras venceu o Sporting Cristal-PER por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, em duelo válido pela segunda rodada da Copa Libertadores. Murilo e Flaco López anotaram os gols da vitória, que aconteceu no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira analisou a postura de sua equipe durante a partida, celebrou a resiliência, mas cobrou capricho.

"Acho que o jogo direto tem isso, é incontrolável. Há treinadores que gostam, outros não. Isso que o adversário fez e nos criou dificuldades nos últimos minutos. Jogo direto, bola na área. É uma das armas o jogo direto, ainda mais quando não tem nada a perder. Esse jogo poderia ser resolvido, perfeitamente, na primeira parte", declarou Abel.

Questionado sobre as chances perdidas do Palmeiras ao longo da partida, o treinador evitou usar a palavra "displicência" e revelou que o que faltou foi "capricho" para concluir as jogadas. O Verdão abriu o placar com Murilo, aos 26 do primeiro tempo, teve chance de ampliar, mas acabou sofrendo o empate aos 40, antes do intervalo. Na segunda etapa, Flaco López garantiu os três pontos.

"Essa palavra é demasiada agressiva para o que eu entendo. Não é displicência, mas capricho. Concordo, é capricho, rendimento, perceber que não pode falhar um passe. Nos últimos minutos estávamos dominando o jogo. Uma saída de bola que o lateral toca e vai, passe interior que tem que ler e controlar o jogo... São coisas que podem acontecer às vezes é por excesso de vontade, tem que fazer a leitura do momento. Perceber que são jogos sempre abertos, tudo pode acontecer. O futebol é isso e não há muito o que dizermos. Conheço meus jogadores melhor do que ninguém, sei do caráter deles, do que construímos como equipe. É uma equipe capaz de lidar com todos os momentos do jogo, contrariedades, situações a favor e contra e ter a calma necessária para depois ter o discernimento para chegar ao final e obter os três pontos, que hoje era o mais importante", analisou.

"Acho que entramos muito bem no jogo, com boa dinâmica, chegamos com facilidade à área do adversário. Alguns jogadores até atrapalharam-se na hora de finalizar. Nós que demos crença ao adversário. Na primeira parte até a altura do gol, um gol fabuloso, de primeira, um arremate fantástico. Mas nós que metemos o adversário no jogo. Poderíamos e deveríamos ter acabado a primeira parte com outro resultado, com um pouquinho mais de calma e simplicidade no último terço e com melhores decisões", seguiu.

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Abel valoriza escolhas na escalação

Abel Ferreira manteve Khellven na lateral esquerda, enquanto Arthur começou no banco. No segundo tempo, a Cria da Academia entrou no lugar de Giay, e Khellven passou para a direita. O camisa 56 sofreu o pênalti que originou o gol da vitória palmeirense.

"É opção do treinador. Sabemos dos jogos que temos, o que o treinador quer, o que os jogadores mostram nos jogos. Para mim, os jogadores que entram são tão importantes quanto os que ficam no banco. Se o Arthur tivesse sido titular, se calhar, ele que tinha saído e não teria cavado o pênalti. Então, fico feliz porcolocá-lo quando coloquei. Fico feliz também por meu capitão ter ido falar com o árbitro para ver o VAR, porque houve um pênalti claríssimo para marcar", finalizou.

Situação do Palmeiras

Com o resultado, o Palmeiras somou os primeiros três pontos na competição continental e, com isso, lidera o Grupo F, com quatro pontos conquistados. Agora, a equipe Alviverde vira a chave para a disputa do Campeonato Brasileiro, torneio do qual é líder, com 26 pontos.

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