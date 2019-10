“A gente ainda tem bastante tempo para buscar o Flamengo”, diz Dudu

Após a vitória do Flamengo sobre a Chapecoense pela manhã, o Palmeiras entrou no gramado do Allianz Parque precisando triunfar para manter a diferença de três pontos em relação ao líder. Em uma atuação aquém das expectativas do torcedor, que chegou a demonstrar seu descontentamento, o time palestrino empatou com o Atlético-MG por 1 a 1.

Durante a partida, o Palmeiras mostrou dificuldades na criação, saiu atrás e só chegou à igualdade em bela jogada de Dudu, que tabelou com Scarpa e marcou um belo gol já nos instantes finais do segundo tempo.

“Faltou a gente caprichar nos passes. Erramos muito esse ponto. Corremos, batalhamos, lutamos pelo resultado, mas infelizmente tomamos o gol faltando um minuto para o fim do primeiro tempo, é coisa que acontece. Agora é descansar para pensar no Santos e fazer um bom jogo quarta”, disse o camisa 7 à Globo.

Com o resultado, o Palmeiras segue na vice-liderança e foi aos 47 pontos, mas viu o Flamengo (52) abrir cinco de vantagem na ponta e o Santos (44) encostar na briga pela segunda posição. O Peixe, inclusive, é o próximo adversário da equipe palestrina, em duelo marcado para esta quarta-feira, ás 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

“Tem muito campeonato pela frente. Aumentou dois pontos a vantagem, mas a gente ainda tem bastante tempo para buscar o Flamengo”, finalizou Dudu.