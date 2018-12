A caminho do Palmeiras, Raphael Veiga se despede do Atlético-PR

Emprestado pelo Palmeiras ao Furacão para a temporada 2018, Raphael Veiga fechou o ano com a conquista da Copa Sul-Americana, único título intercontinental do Brasil na temporada. Nesta sexta-feira, o meia, que retornará ao Verdão, publicou uma mensagem de despedida à equipe paranaense.

“Quero agradecer a todos do Atlético-PR pelo ano de 2018! Atletas, comissão técnica e diretoria que me receberam muito bem. Me deram confiança e oportunidade. Saio daqui com a sensação de missão cumprida”, publicou o meio-campista.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Espero ter conquistado também a confiança do torcedor que comemorou o título da Sul-Americana. Se este é o primeiro título internacional do Furacão, quero dizer que também é o primeiro título da minha carreira. Fizemos história juntos! Muito obrigado”, completou.

Veiga volta ao Palmeiras após uma bela temporada de empréstimo ao Furacão. Peça fundamental no título da competição internacional, o jogador de 23 anos marcou 9 gols e deu 8 assistências em 48 jogos na temporada.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Contratado pelo Verdão no início de 2017 após se destacar com a camisa do Coritiba no ano anterior, o meia custou R$ 4,5 milhões aos cofres alviverdes, que comprou 65% dos direitos do jogador. Em seu primeiro ano na equipe paulista o atleta participou de 22 jogos e anotou dois gols.

Raphael Veiga chega valorizado ao Palmeiras após a bela temporada no clube paranaense. Mesmo com a grande concorrência do setor, que conta com nomes como Lucas Lima, Moisés e Alejandro Guerra, existe a expectativa do meia receber algumas chances, já que Felipão já disse que pretende seguir utilizando todo o elenco disponível, receita que lhe rendeu o título Brasileiro ao clube.