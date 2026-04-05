Rivais em Bahia x Palmeiras, Abel e Ceni têm retrospecto equilibrado; veja números

O Palmeiras visita o Bahia neste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h30 (de Brasília), na Fonte Nova. O duelo coloca frente a frente os técnicos Abel Ferreira e Rogério Ceni, que já se enfrentaram em 17 oportunidades e têm um retrospecto equilibrado, com sete vitórias para cada lado e três empates.

De um lado, o português enfrentou Rogério Ceni apenas no comando do Palmeiras, enquanto o ex-goleiro foi adversário de Abel como treinador de Flamengo, São Paulo e Bahia. Pelo Esquadrão de Aço, foram cinco partidas, com três vitórias alviverdes e dois triunfos da equipe de Salvador.

No entanto, o Bahia levou a melhor nos últimos dois encontros. Durante o Campeonato Brasileiro de 2025, a equipe venceu ambos os jogos por 1 a 0. Na última partida, em setembro, o Esquadrão venceu na Fonte Nova, com gol de Ademir.

Antes disso, os técnicos travaram duelos decisivos. Quando Ceni treinava o São Paulo, enfrentou Abel Ferreira em dois confrontos de mata-mata. Em 2022, o comandante levou o Palmeiras ao título paulista, após bater o São Paulo por 4 a 0 no Allianz Parque. Pouco depois, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Tricolor eliminou o Verdão, em pleno Allianz.

No Flamengo, os dois tiveram outro confronto decisivo. Na Supercopa de 2021, Palmeiras e Flamengo empataram em 2 a 2, no Mané Garrincha. Nos pênaltis, o Rubro-Negro foi campeão.

Agora, Bahia e Palmeiras se enfrentam buscando se firmar na parte de cima da tabela. Enquanto o Verdão lidera o Campeonato Brasileiro, com 22 pontos, o Bahia, atualmente, é o quarto colocado, com 17.

Veja todos os confrontos entre Abel Ferreira e Rogério Ceni:

vs. Flamengo

Flamengo 2 x 0 Palmeiras (Campeonato Brasileiro de 2020)

Flamengo 2 (p) x 2 Palmeiras (Supercopa do Brasil de 2021)

Flamengo 1 x 0 Palmeiras (Campeonato Brasileiro de 2021)

vs. São Paulo

Palmeiras 0 x 2 São Paulo (Campeonato Brasileiro de 2021)

São Paulo 0 x 1 Palmeiras (Campeonato Paulista de 2022)

São Paulo 3 x 1 Palmeiras (Campeonato Paulista de 2022)

Palmeiras 4 x 0 São Paulo (Campeonato Paulista de 2022)

São Paulo 1 x 2 Palmeiras (Campeonato Brasileiro de 2022)

São Paulo 1 x 0 Palmeiras (Copa do Brasil de 2022)

Palmeiras 2 (p) x 1 São Paulo (Copa do Brasil de 2022)

Palmeiras 0 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro de 2022)

Palmeiras 0 x 0 São Paulo (Campeonato Paulista de 2023)

vs. Bahia

Palmeiras 1 x 0 Bahia (Campeonato Brasileiro de 2023)

Palmeiras 2 x 0 Bahia (Campeonato Brasileiro de 2024)

Bahia 1 x 2 Palmeiras (Campeonato Brasileiro de 2024)

Palmeiras 0 x 1 Bahia (Campeonato Brasileiro de 2025)

Bahia 1 x 0 Palmeiras (Campeonato Brasileiro de 2025)

Próximos jogos do Palmeiras

Jogo : Bahia x Palmeiras

: Bahia x Palmeiras Competição : Campeonato Brasileiro (10ª rodada)

: Campeonato Brasileiro (10ª rodada) Data e hora : 5 de abril de 2026 (domingo), às 19h30 (de Brasília)

: 5 de abril de 2026 (domingo), às 19h30 (de Brasília) Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Jogo : Júnior Barranquilla-COL x Palmeiras

: Júnior Barranquilla-COL x Palmeiras Competição : Copa Libertadores (1ª rodada

: Copa Libertadores (1ª rodada Data e hora : 8 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

: 8 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Estádio Olímpico Jaime Morón León (COL)

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