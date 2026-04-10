Pablo destaca boa fase do Operário antes de duelo com o Cuiabá

Com o Operário invicto há três jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Pablo comentou sobre a boa fase da equipe. O Fantasma enfrenta o Cuiabá pela próxima rodada. Em caso de vitória, o Fantasma pode alcançar a liderança da competição.

“Queremos vencer e buscar a liderança, mas temos que ter atenção e jogar com inteligência. A Série B é uma competição muito equilibrada e ainda está no começo.", disse.

"Vamos jogar na nossa casa e queremos os três pontos, mas do lado de lá o Cuiabá também quer pontuar. Não será um jogo fácil e temos que manter a mesma postura dos jogos anteriores para conseguir a vitória”, completou.

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Com passagens marcantes por São Paulo e Athletico-PR, o camisa 92 tem reencontrado o bom futebol no Operário. Pablo é o artilheiro do Fantasma na Série B e vem ganhando protagonismo no setor ofensivo.

“Estou muito feliz aqui. Nosso elenco é muito qualificado e vem mostrando que tem condições reais de brigar pela liderança. O Cuiabá é uma grande equipe, que passou vários anos na Série A. Vejo a partida como um confronto direto de duas equipes que poderão lutar pelo acesso ao longo do campeonato. Mas nós acreditamos no nosso trabalho diário e nos nossos objetivos dentro da competição”, pontuou Pablo.

Números de Pablo pelo Operário

Pelo novo clube, Pablo entrou em campo em seis oportunidades, balançando as redes três vezes e deu uma assistência.