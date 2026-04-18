Olympique de Marselha perde do Lorient e se complica na luta por vaga na Champions

Escolhas táticas questionáveis, uma atitude apática e falhas defensivas: esse foi o coquetel indigesto servido pelo Olympique de Marselha, que foi derrotado por 2 a 0 pelo Lorient neste sábado , pela 30ª rodada do Campeonato Francês, um resultado que representa um duro golpe nas ambições europeias da equipe.

Com 52 pontos, o OM permanece na quarta colocação, mas pode ver o Lille, atualmente em terceiro, com um ponto a mais, abrir vantagem em sua partida deste sábado contra o Nice.

Lyon (5º, com 51 pontos) e Rennes (6º, com 50) também podem ultrapassá-lo no domingo, embora enfrentem jogos fora de casa contra Paris Saint-Germain e Strasbourg, respectivamente.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

O Lorient, que não tem mais nada em disputa nesta reta final da temporada, prestou uma homenagem ao seu técnico, Olivier Pantaloni, e ao seu auxiliar, Yannick Cahuzac, ambos de saída ao fim da campanha, ao consolidar sua nona colocação na tabela, com 41 pontos.

Após seguir para Marbella para um período de treinamentos, pela segunda vez desde que Habib Beye assumiu o comando, o Olympique de Marselha esperava apresentar um desempenho mais convincente do que aquele exibido na pouco inspirada vitória por 3 a 1 sobre o Metz.

O ex-técnico do Rennes não poupou recursos ofensivos, escalando cinco atacantes em sua formação inicial, incluindo o brasileiro Igor Paixão e Hamed Traoré, que foram utilizados como pontas. Essa escolha tática não apenas se mostrou infrutífera, como também criou uma grande vulnerabilidade sempre que a posse de bola era perdida, deixando verdadeiras 'avenidas' abertas no meio-campo para 'Les Merlus' explorarem.

Panos Katseris (28') e depois Bamba Dieng (58') castigaram o Marselha, que sofreu sua terceira derrota em quatro partidas.

A equipe de Beye, que vinha de uma sequência de 13 jogos sem perder para o Lorient e não era derrotada no Stade du Moustoir desde abril de 2012, vê em risco seu objetivo de se classificar para a próxima edição da Champions League.

*Por AFP