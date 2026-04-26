Olympique de Marselha empata com o Nice e fica mais longe da Champions

O Olympique Marselha sofreu mais um revés em sua busca por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões ao empatar por 1 a 1 em casa com o Nice neste domingo, no encerramento da 31ª rodada do Campeonato Francês.

Não foi um duelo fácil para o Marselha, que entrou em campo no Vélodrome sob imensa pressão, após o Lyon (3º) ter vencido o Auxerre por 3 a 2 no sábado e depois que Lille (4º) e Rennes (5º) garantiram vitórias neste domingo contra o Paris FC (1 a 0) e o Nantes (2 a 1), respectivamente.

Isso deixou o Marselha, atualmente na sexta colocação, com a obrigação de conquistar os três pontos para não ficar para trás. Porém, a equipe de Roberto De Zerbi não conseguiu cumprir a missão, para o desespero de seus torcedores.

Agora, o time soma 53 pontos e vê o Rennes (56) abrir três pontos de vantagem. E surge uma diferença de quatro pontos entre o Marselha tanto para o Lyon (3º) quanto para o Lille (4º).

Com o PSG (1º) e o Lens (2º) já distanciados do pelotão, a batalha pelo terceiro lugar tornou-se o principal objetivo das demais equipes na parte de cima da tabela. Essa posição garante uma vaga direta na próxima Liga dos Campeões, enquanto o quarto colocado conquista um lugar na terceira fase eliminatória da principal competição de clubes da Europa.

O Marselha, que havia sofrido uma derrota para o Lorient na rodada anterior, acreditou estar no caminho da vitória quando, finalmente, abriu o placar no segundo tempo (21'), com um gol de cabeça do meio-campista dinamarquês Pierre-Emile Hojbjerg.

Contudo, o Nice acabou empatando graças a um pênalti convertido de cavadinha por Elye Wahi nos instantes finais (43').

O Nice ocupa atualmente um modesto 15º lugar e luta para escapar do rebaixamento, mas esta semana trouxe um significativo aumento de confiança, já que, antes de conquistar este ponto em Marselha, a equipe já havia garantido na quarta-feira sua vaga na final da Copa da França.

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Resultados da 31ª rodada do Campeonato francês:

Sexta-feira, 24 de abril

Brest x Lens 3 a 3

Sábado, 25 de abril

Lyon x Auxerre 3 a 2

Angers x PSG 0 a 3

Toulouse x Monaco 2 a 2

Domingo, 26 de abril

Lorient x Strasbourg 2 a 3

Rennes x Nantes 2 a 1

Le Havre x Metz 4 a 4

Paris Football Club x Lille 0 a 1

Olympique de Marselha x Nice 1 a 1

*AFP