Francês Benjamin Pavard confirma saída do Olympique de Marselha

O defensor francês Benjamin Pavard anunciou nesta segunda-feira sua saída do Olympique de Marselha, time que defendeu nesta temporada, cedido por empréstimo pela Inter de Milão.

O lateral campeão do mundo pela França em 2018 chegou ao Olympique emprestado pela Inter em um acordo com opção de compra, que o clube francês decidiu não exercer.

Após algumas atuações sólidas nos primeiros meses, seu desempenhou caiu claramente e, no geral, Pavard viveu uma temporada complicada.

O jogador de 30 anos, que tem 55 jogos pela seleção da França, foi, inclusive, vaiado pela torcida no estádio Vélodrome no domingo, quando entrou contra o Rennes, em sua 37ª e última partida pelo clube de Marselha.

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