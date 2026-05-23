Náutico vence o Cuiabá e assume a liderança da Série B do Brasileiro

O Náutico vai dormir na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o Timbu venceu o Cuiabá por 1 a 0, no Estádio dos Aflitos, em Recife, pela 10ª rodada da competição nacional e ultrapassou o São Bernardo na ponta da tabela.

Situação da tabela

Com o resultado, o Náutico chega aos 19 pontos e assume a liderança da competição, com dois pontos a mais que o segundo colocado, que pode voltar ao topo ainda nesta rodada, se vencer. Por sua vez, o Cuiabá segue no 16º lugar, com apenas 10 pontos.

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📋 Resumo do jogo

🔴NÁUTICO 1 X 0 CUIABÁ🟡

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro Série B (10ª rodada)

🏟️ Local: Estádio dos Aflitos, em Recife

📅 Data: 22 de maio de 2026 (sexta-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

Gols

⚽ Júnior Todinho, aos 25' do 2ºT (Náutico)

O gol do jogo

Após um primeiro tempo de poucas oportunidades, o Náutico conseguiu abrir o placar aos 25 minutos da etapa complementar. Após bela jogada pela direita do ataque do Timbu, Luiz Felipe encontrou Júnior Todinho, que finalizou de primeira para anotar o gol do jogo.

Próximos jogos

Náutico

Sport Recife x Nautico (Campeonato Brasileiro Série B)

Data e horário: 30 de maio de 2026 (sábado) 20h30

Local: Ilha do Retiro, em Recife

Cuiabá

Cuiabá x CRB (Campeonato Brasileiro Série B)

Data e horário: 31 de maio de 2026 (domingo) 20h30

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá