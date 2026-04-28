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Náutico vence Athletic, se afasta do Z4 e vai a oitavo na Série B

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Foto: Maik Ribeiro /CNC
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 27/04/2026 às 21:02

Jogando fora de casa, o Náutico venceu o Athletic por 1 a 0 nesta segunda-feira, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG).

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Situação da tabela

Com o resultado, o clube pernambucano, que entraria no Z4 em caso de derrota, foi a nove pontos e assumiu a oitava colocação do campeonato. Já o Athletic permaneceu com oito e é o 13º.

📋 Resumo do jogo 

⚫⚪ATHLETIC 0 X 1 NÁUTICO🔴⚪

🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 6
🏟️ Local: Arena Sicredi, São João del Rei (MG)
📅 Data: 27 de abril de 2026 (segunda-feira)
Horário: 19h (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Victor Andrade, aos 36' do 2ºT (Náutico)

Como foi o jogo 

Em um primeiro tempo de poucas emoções, o Athletic perdeu seu artilheiro Ronaldo Tavares, substituído aos 16 minutos após sentir dores. A equipe mineira também teve a melhor chance de abrir o placar, aos 21 minutos, mas João Miguel cabeceou no travessão.

Na etapa complementar, aos 32 após erro da defesa dos donos da casa, o Náutico roubou a bola no campo de ataque, mas Dodô mandou a oportunidade por cima do gol, com liberdade para finalizar de dentro da área. Aos 36, Victor Andrade teve espaço e, de muito longe, chutou para fazer o gol da vitória dos visitantes.

Próximos jogos

⚫⚪Athletic⚪⚫

⚔️ Jogo: Vila Nova x Athletic
🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 7
📅 Data: 4 de maio de 2026 (segunda-feira)
Horário: 19h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia (GO)

🔴⚪Náutico⚪🔴

⚔️ Jogo: Botafogo-SP x Náutico
🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 7
📅 Data: 2 de maio de 2026 (sábado)
Horário: 16h (de Brasília)
🏟️ Local: Arena NicNet, Ribeirão Preto (SP)

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