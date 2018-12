Náutico anuncia retorno de Jorge Henrique depois de 15 anos

O Náutico anunciou um velho conhecido da torcida como novo reforço para 2019. Na noite da última quarta-feira, o presidente do Timbu, Edno Melo, anunciou pelas redes sociais o retorno de Jorge Henrique, revelado no clube em 2003.

O presidente comemorou a chegada do “craque campeão mundial”, que assina com o Timbu até o final da Série C do Campeonato Brasileiro de 2019. Ainda não há informações sobre a apresentação do jogador.

Nação Timbu, a volta pra casa é de todos nós. E também de Jorge Henrique. Agora tem craque campeão mundial com a gente.É uma alegria de torcedor anunciar este momento, junto com Diógenes. Seja bem-vindo ao time. Vamos fazer um ano de vitórias para o clube que é nosso.Bora, Timbu! — Edno Melo (@EdnoMelo) 13 de dezembro de 2018

Aos 36 anos, Jorge Henrique chega para ocupar o lugar do paraguaio Ortigoza, que decidiu voltar para o seu país natal.

O anúncio do retorno de Jorge Henrique vem em uma semana para lá de especial para a torcida do Timbu, já que a equipe enfrenta o Newell´s Old Boys, neste domingo, às 17h (de Brasília), em partida que marca o retorno ao Estádio dos Aflitos.

Depois de ser revelado pelo Náutico, o atleta teve ótimas passagens pelo Botafogo e principalmente pelo Corinthians, com quem foi campeão da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, da Libertadores e do Mundial. Defendeu ainda Internacional, Vasco e Figueirense, nas duas últimas temporadas.