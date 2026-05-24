Napoli vence Udinese na última rodada do Italiano e garante vice-liderança

Neste domingo, o Napoli bateu a Udinese por 1 a 0, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA), pela última rodada do Campeonato Italiano.

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Situação da tabela

Com o resultado, o Napoli foi a 76 pontos e garantiu a vice-liderança do campeonato. Já a Udinese ficou em 10ª, com 50 pontos.

📋 Resumo do jogo

🔵⚪ NAPOLI 1 X 0 UDINESE ⚪⚫

🏆 Competição: Campeonato Italiano - Rodada 38

🏟️ Local: Stadio Diego Armando Maradona, Nápoles (ITA)

📅 Data: 24 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 13h (de Brasília)

Gols

⚽ Rasmus Hojlund, aos 24' do 1ºT (Napoli)

Como foi o jogo

Aos 24 minutos de jogo, Kevin De Bruyne encontrou Rasmus Hojlund, que em profundidade, invadiu a área e tirou do goleiro Maduka Okoye e marcou o gol da vitória. Na segunda etapa, aos 19, Christian Kabasele foi expulso e deixou a Udinese com um a menos até o fim da partida.