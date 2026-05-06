Napoli quer comprar o brasileiro Alisson Santos de forma definitiva

O atacante Alisson Santos é um dos nomes brasileiros mais recentes a chamar atenção no futebol europeu. O Napoli, clube que o adquiriu por empréstimo, já quer exercer a opção de compra definitiva para contar com ele para a próxima temporada. A informação é do jornal As.

Alisson ganhou destaque enquanto ainda jogava pela Liga Portuguesa, quando vestia as cores do Sporting. Em fevereiro, o brasileiro foi emprestado para o Napoli, com contrato até o fim da temporada 2025-26. O time italiano busca agora ter o atacante de forma definitiva no elenco. Para o técnico Antonio Conte, o jogador já é uma peça fundamental da equipe.

Alisson conquistou a titularidade no Napoli em apenas três jogos. O brasileiro não começa uma partida no banco desde o dia 22 de fevereiro. O clube italiano deve desembolsar cerca de 20 milhões de euros (por volta de 116 milhões de reais) para comprar o atleta em definitivo.

Segundo dados do Sofascore, o brasileiro soma 56% de duelos ganhos, 2,3 recuperações de bola por jogo, 60% de dribles completos e 78% de precisão de passes no terço final do campo.

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