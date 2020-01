Monaco bate Saint-Pryve e avança para as oitavas da Copa da França

Nesta segunda-feira, o Monaco venceu por 3 a 1 o modesto Saint-Pryve, em partida válida pela segunda fase da Copa da França. Jogando fora de casa, o time comandado por Robert Moreno fez valer o favoritismo para triunfar e avançar para as oitavas de final da competição.

O Monaco saiu na frente no placar logo aos 12 minutos, quando Baldé aproveitou o rebote do goleiro para mandar para o fundo do gol. Dezessete minutos depois, Baldé marcou mais um, depois de ficar com o gol praticamente aberto . Aos 36, Ruben Aguilar cruzou e Ben Yedder ajeitou antes de fuzilar para o fundo da rede.

O Saint-Pryve conseguiu diminuir no segundo tempo. Aos 38, Moutiapoulle cruzou forte para Antoine, que cabeceou para o gol vazio e deu números finais ao jogo.

O Monaco agora enfrenta o Saint-Étienne na próxima fase da Copa da França. Já o Saint-Pryve, que havia eliminado o Toulose na fase anterior, se despediu da competição.

