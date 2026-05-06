Mirassol x LDU pela Libertadores: veja onde assistir e prováveis escalações

Nesta quinta-feira, o Mirassol recebe a LDU-EQU pela quarta rodada do Grupo G da Copa Libertadores da América. O duelo está marcado para as 19h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Onde assistir ao vivo?
O confronto será transmitido pela Paramount+.
Como chegam as equipes?
Na última rodada, o Mirassol venceu o Always Ready por 2 a 0 e ficou na segunda colocação do grupo G, com seis pontos. Já a LDU foi derrotada pelo Lanús por 1 a 0, porém lidera o grupo com seis pontos.
Prováveis escalações
Mirassol
Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denilson, Shaylon e Neto Moura; Carlos Eduardo, Edson Carioca e Alesson.
Técnico: Rafael Guanaes
LDU
Gonzalo Valle; Quintero, Allala, Segovia e Leonel Quiñónez; Pretell, Villamíl e Redes; Deyverson, Medina e Yerlin Quiñónez.
Técnico: Tiago Nunes
Arbitragem
- Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
- Auxiliares: Lubin Torrealba (VEN) e Erzion Niero (VEN)
- VAR: Reyes Soto (VEN)
Ficha técnica
Confronto: Mirassol x LDU-EQU
Competição: Copa Libertadores - quarta rodada da fase de grupos
Data e horário: quinta-feira, 6 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.